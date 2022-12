Brozovic, Inter attende: decisione su Croazia-Marocco presa? Le ultime

Brozovic ha svolto gli esami dopo il fastidio avvertito contro l’Argentina e fortunatamente non sembra essere nulla di grave (vedi articolo). Il centrocampista è ovviamente ancora in Qatar dove la Croazia sabato sfiderà il Marocco nella finalina per la medaglia di bronzo del Mondiale, ma la decisione sul suo impiego sembra scontata

DECISIONE – Marcelo Brozovic ha avvertito un fastidio nella semifinale tra Croazia e Argentina, ma fortunatamente gli esami strumentali hanno dato esito negativo. L’Inter dunque può tirare un sospiro di sollievo ma nello stesso tempo, in vista della finale terzo/quarto posto contro il Marocco, spera che il centrocampista non venga impiegato. Secondo quanto trapela dal Qatar e in base alle ultime dichiarazioni di Zlatko Dalic (vedi articolo), Brozovic non dovrebbe essere impiegato. Finalina al momento lontana per il numero 77 dell’Inter, ma fino a sabato il club nerazzurro rimane in apprensione.