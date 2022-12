Marocco – Portogallo, sfida tra ex Inter: Hakimi fronteggia Cancelo!

Al 51′ di Marocco – Portogallo, Joao Cancelo ha fatto il suo ingresso in campo. Il terzino portoghese ex Inter ha sostituito Guerreiro, andando a coprire la fascia sinistra. La curiosità è che il suo dirimpettaio è anche lui un ex giocatore dell’Inter

SCONTRO TRA EX – Guardando Marocco – Portogallo, i tifosi dell’Inter potrebbero avere un po’ di nostalgia. Al 51′ Joao Cancelo è entrato in campo al posto di Raphael Guerreiro. Forze fresche per il Portogallo alla ricerca del pareggio. Il caso vuole che sulla fascia del terzino del Manchester City ci sia un altro ex giocatore dell’Inter, ovvero Achraf Hakimi. Due giocatori che hanno fatto parte della storia recente nerazzurra in questo momento lottano per cercare l’accesso alla semifinale Mondiale.