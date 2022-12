Pomigliano-Inter Women, le pagelle: la doppietta di Chawinga vale 8! Le altre…

L’Inter Women vince sul campo del Pomigliano per 1-2 (vedi tabellino). Il match di Serie A Femminile lo decide la doppietta di Chawinga nel secondo tempo. Ecco tutti i voti assegnati per le prestazioni delle nerazzurre in Pomigliano-Inter Women.

FRANCESCA DURANTE 6 – La buona fase difensiva delle sue compagne permette all’estremo difensore di condurre una partita tranquilla. Quasi mai impegnata nel corso della partita, nei primi 45′ raccoglie tra le braccia una conclusione, che poteva rivelarsi insidiosa. Colta di sorpresa dal gol sul finale.

Pomigliano-Inter Women, le pagelle: difesa

STEFANIE VAN DER GRAGT 6,6 – Non solo pronta in fase difensiva, ma sempre ben piazzata nell’area di rigore avversaria. L’arma dell’Inter Women è il suo colpo di testa, e prova a sfruttarlo quanto più possibile per riuscire a sbloccare la partita. Tanti i calci d’angolo battuti e serviti sul capo del difensore. Questa volta, però, van der Gragt non riesce a insaccare la palla in rete.

ANJA SONSTEVOLD 6,5 – Si fa battere dall’attacco avversario sull’azione del gol sul finale di gara. Ma per l’intera partita rimane vigile e si propone anche nella manovra offensiva.

ANNA BJORK KRISTJANDOTTIR 6,5 – Mantiene l’ordine in difesa e cerca di limitare le incursioni avversarie.

CHIARA ROBUSTELLINI 6,5 – Contribuisce nel primo tempo a contrastare le numerose ripartenze in contropiede del Pomigliano.

– DAL 61′ BEATRICE MERLO 6 – Appena entrata prova a impensierire la difesa avversaria con il suo desto, che risulta troppo debole. Aiuta le compagne a mantenere il risultato di vantaggio.

Pomigliano-Inter Women, le pagelle: centrocampo

GOUTHIA KARCHOUNI 6 – Molto propositiva in avanti, cerca anche la conclusione personale ma non inquadra la porta. Spesso, però, imprecisa nei passaggi e poco concreta.

– Dal 90′ MARTINA BRUSTIA SV –

MARTA PANDINI 6,5 – Sfiora il gol del vantaggio e serve buoni cross per le compagne. Pur non rendendosi protagonista dà un buon contributo alla squadra.

– Dal 75′ GIULIA DRAGONI – SV

IRENE SANTI 7 – Il suo compito è quello di contenere l’attaccante brasiliana Taty. Per riuscire a farlo spende anche un giallo dopo la prima mezz’ora di gioco. Ma la sua è un’ottima prestazione, ricca di spunti in fase offensiva e decisiva nell’impedire le ripartenze del Pomigliano.

– DAL 61′ MANA MIHASHI 5,5 – Entra nel corso del secondo tempo ma non riesce a fare bene come la compagna sostituita. Effettua dopo pochi minuti un fallo pericoloso su una giocatrice del Pomigliano, che richiede l’intervento dello staff medico. L’arbitro la grazia con giallo, ma le avversarie avrebbero voluto un’altra sanzione.

Pomigliano-Inter Women, le pagelle: attacco

FLAMINIA SIMONETTI 7 – Tante buone idee e cross interessanti serviti alle sue compagne. Corre molto sulla fascia sinistra, impegnandosi anche in fase difensiva.

AJARA NCHOUT NJOYA 7 – Le manca l’ultimo decisivo passaggio per la conclusione in porta, ma il suo apporto è fondamentale per la manovra offensiva nerazzurra.

TABITHA CHAWINGA 8 – Un’altra partita insidiosa risolta dalla sua freddezza sotto porta. Lotta su tutti i palloni che riceve, crea numerosi problemi alla difesa avversaria e segna una doppietta decisiva per la vittoria dell’Inter Women. È Chawinga la migliore in campo del match!

Pomigliano-Inter Women, le pagelle: coach

RITA GUARINO 7 – Gara che poteva rivelarsi insidiosa, soprattutto dopo gli ultimi impegni falliti. La buona preparazione tecnico-tattica, la dose di fiducia e l’incitamento nei confronti delle ragazze, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha ripagato l’allenatrice. Guarino e le nerazzurre possono chiudere con un sorriso questo 2022.