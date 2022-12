Vieira: «Napoli merita lo scudetto! Sarebbe un bene per il calcio italiano»

Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il Napoli di Spalletti ha voluto dare la sua previsione sulla lotta scudetto in Serie A

MERITO – Questa l’opinione di Vieira: «Napoli? Non voglio portargli sfortuna, ma dobbiamo considerare la qualità del gioco in questo momento. Vincono le partite e giocano bene. Bisogna essere onesti e dire che è la squadra che merita di vincere lo scudetto. Ho visto alcune partite, c’è molta qualità del gruppo ed individuale. E credo che il Napoli abbia uno dei migliori allenatori in circolazione. Quindi penso sia un bene per loro e per il calcio italiano che arrivino in fondo e vincano il campionato»