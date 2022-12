Continua la favola del Marocco: 1-0 al Portogallo in 10 e semifinale!

Il Marocco continua a stupire. La Nazionale di Hakimi vince anche contro il Portogallo – non senza soffrire – e approda in semifinale, dove sfiderà una tra Inghilterra e Francia

EQUILIBRIO – La partita tra Marocco e Portogallo parte con un deciso equilibrio. Equilibrio che viene rotto al 42′ con il gol del Marocco. Il cross di Boufal dalla sinistra viene ribadito in rete da En – Nesyri, il quale sfrutta un errore in uscita del portiere portoghese Diogo Costa.

IMPRESA RIUSCITA – Nel secondo tempo, il Portogallo schiera l’artiglieria pesante. Entrano Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e Rafael Leao. La partita diventa a senso unico. Il fortino del Marocco resiste, con Bono impegnato da un grandissimo tiro di Joao Felix da fuori area. I marocchini cercano di ripartire quando possibile, non riuscendo però a trovare la via della rete per la seconda volta. L’arbitro assegna 8 minuti di recupero. Al 92′ l’attaccante del Marocco Cheddira lascia i suoi in 10 per una doppia ammonizione. Al 95′ occasionissima per Jabrane che non riesce a battere il Diogo Costa. Anche il Portogallo sfiora il pareggio con un colpo di testa di Pepe che finisce a lato di poco. Dopo attimi di sofferenza da una parte e di speranza dall’altra, l’arbitro fischia la fine. Il Marocco accede alle semifinali, continuando un cammino straordinario.