Marocchino: «L’Inter non è rinforzata. Inzaghi niente di nuovo»

L’Inter ha lasciato andare via diversi giocatori la scorsa estate, ma anche in questa c’è stato il caso Milan Skriniar. Domenico Marocchino lo ricorda parlando dei nerazzurri su Calcio Totale di Rai Sport.

DOWNGRADE – Secondo Domenico Marocchino l’Inter non è la stessa delle scorse annate: «È una squadra che non si è rinforzata rispetto allo scorso anno, ha perso Skriniar, Perisic, Lukaku. Ha perso un 20%, ma questo non giustifica i risultati. Sembra che Inzaghi non abbia portato nulla di nuovo, ha fatto il minimo sindacale e ha fatto il suo. Delle sei squadre di vertice è la compagine che si è disunita di più. Noi quando parliamo di allenatore dimentichiamo una caratteristica importante: la lettura della partita, le modifiche che si possono mettere in pratica spostando o facendo giocare in un modo diverso. Inzaghi non ha questo».