Zanetti: «Inzaghi? Gran professionalità! Tutti uniti per l’Inter»

Zanetti ha partecipato al Torneo Manlio Selis in Sardegna, dove ha rilasciato un’intervista ad Alessandro Alciato andata in onda durante Supertele su DAZN. Il vice president dell’Inter vuole compattezza in vista del Benfica e non boccia Inzaghi.

L’OBIETTIVO – Javier Zanetti è positivo sull’Inter: «Sempre io sono uno molto positivo e fiducioso, nonostante qualche difficoltà che stiamo avendo soprattutto in campionato credo che mercoledì avremo una grandissima opportunità. Perché l’Inter così differente fra campionato e coppe? È difficile trovare una spiegazione, perché anche noi ci poniamo questa domanda. Però forma parte del momento: la cosa più importante è essere tutti compatti in vista di questa opportunità che avremo mercoledì. Ai tifosi il messaggio è solo parole di ringraziamento, perché ci hanno sostenuto sempre e sono stati sempre vicini. Se vedi tutte le partite di campionato San Siro è sempre pieno, credo che questo deve essere sottolineato. Mercoledì dovremo essere tutti assieme per arrivare a questa semifinale di Champions League, che è da tanto che ci manca».

IL VERTICE – Zanetti commenta il summit andato in scena dopo Inter-Monza (vedi articolo): «Diciamo che si parla sempre. Soprattutto a me piace parlare sempre, magari quando la mente è più fredda e soprattutto la domenica che siamo stati alla Pinetina. Cerchiamo di capire le motivazioni di questo andamento in campionato, si cerca anche di compattarci perché sempre nei momenti di difficoltà ci si deve compattare. Tutto per mercoledì. Per quanto riguarda Romelu Lukaku io penso che quel lungo infortunio ha pesato tanto, per un giocatore delle sue caratteristiche è molto difficile riprendersi. In un momento sembrava il Lukaku che tutti conosciamo, credo che noi dobbiamo stare vicini a Romelu perché mancano partite decisive e lui può essere decisivo. Bisogna essere tranquilli, soprattutto che lui sia tranquillo di testa: solo lui può dare risposte positive a tutto quello che è capitato ultimamente».

L’ALLENATORE DELL’INTER – Inevitabile una domanda a Zanetti sulla posizione di Simone Inzaghi: «Per quanto riguarda il mister ha sempre dimostrato grandissima professionalità. Al di là di lui che riconosce che l’andamento in campionato non è sufficiente c’è questa grande opportunità mercoledì. Cerchiamo, in queste otto partite di campionato più la semifinale di Coppa Italia, di cambiare questa tendenza che non va bene».