Pessina: «Inter? Riuscirà ad andare avanti. Per il Monza storia»

Pessina, centrocampista del Monza, ha preso parte alla vittoria per 0-1 sull’Inter di sabato sera. Intervistato da Pierluigi Pardo per Supertele su DAZN, è comunque sicuro che la squadra di Inzaghi saprà riscattarsi in Champions League.

L’AVVERSARIO – Matteo Pessina torna sulla vittoria contro l’Inter: «È stata una serata storica, per noi e per il Monza. Sapete: primo anno in Serie A, riuscire a vincere a San Siro contro l’Inter… Soprattutto visto il passato del nostro presidente e del nostro Amministratore Delegato (Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ndr), che sono ancora milanisti dentro: è stata una cosa molto emozionante per noi e per loro».

IN COPPA – Pessina, nonostante la vittoria del Monza, è dell’idea che l’Inter potrà battere il Benfica e andare alle semifinali di Champions League: «Sono contentissimo per quanto riguarda tutte le italiane che stanno andando avanti in Europa. Questo fa capire che la Serie A non è così indietro agli altri campionati, è un bene per il calcio italiano. Per l’Inter non sono preoccupato, ovviamente la sfida contro di noi era a cavallo delle due partite di Champions League. L’andata l’hanno vinta 0-2 fuori casa, penso che coi tanti talenti che hanno e tanti compagni di Nazionale riusciranno ad andare avanti».