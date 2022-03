Marocchi: «Resto ancora sul carro dell’Inter, anche con due gomme sgonfie! Purtroppo…»

Marocchi continua a credere nello scudetto dell’Inter nonostante il calo dell’ultimo periodo. L’ex centrocampista azzurro, intervenuto in collegamento con “La Casa dello Sport Night” su Sky Sport 24, allo stesso tempo è convinto del pericolo Milan

DERBY MILANESE – Nella discussione sulla lotta scudetto, Giancarlo Marocchi non cambia idea: «Dico purtroppo, ma tra virgolette chiaramente perché sono assolutamente imparziale, ha ragione Massimo (si riferisce al collega Marianella, ndr – vedi dichiarazioni). Dall’inizio dell’anno sono sul carro dell’Inter, rimango su quello. Non mi piace scendere! Anche se si è sgonfiata minimo una gomma, forse anche due. L’Inter ha decisamente rallentato. C’è stato un lampo contro la Salernitana e sembra continuare il momento così così. Credo che l’Inter globalmente sia leggermente superiore a Milan e Napoli, quindi rimango sul suo carro». Questo il pensiero di Marocchi sulle pretendenti al tricolore in Serie A.