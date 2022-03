Berardi show in Sassuolo-Spezia, poi Scamacca la chiude: poker neroverde in Serie A!

Berardi entra nella storia con il gol numero 100 in Serie A, ovviamente tutti segnati con la maglia del Sassuolo. E il 4-1 di Sassuolo-Spezia porta la sua (doppia) firma, oltre a quella del solito Scamacca

POKER CASALINGO – A Reggio Emilia la doppietta di Domenico Berardi – tra il 17′ su rigore e il 48′ -, intervallata dal momentaneo pareggio di Daniele Verde al 36′, basta al Sassuolo per portare a casa tre punti. Poi i gol di Kaan Ayhan al 78′ e Gianluca Scamacca all’81’ arrotondano il risultato, fissandolo sul 4-1 finale. Il Sassuolo di Alessio Dionisi sale al nono posto in classifica con 43 punti. Lo Spezia di Thiago Motta, invece, resta a quota 29 che valgono il quindicesimo posto. Il poker neroverde in Sassuolo-Spezia apre la 30ª giornata di Serie A, che continuerà con Genoa-Torino (ore 21:00).