Marianella: «Milan favorito per lo Scudetto! All’inizio ho detto Inter, ma…»

Marianella cambia idea rispetto a inizio stagione sulla squadra che a maggio può festeggiare il titolo in Serie A. Il giornalista di Sky Sport, ospite a “La Casa dello Sport Night” su Sky Sport 24, spiega perché adesso il jolly in mano lo ha il Milan più che l’Inter

GERARCHIE INVERTITE – La lotta scudetto per Massimo Marianella si deciderà a Milano ma adesso l’ago della bilancia non pende più verso il nerazzurro: «Ogni settimana cambiamo idea sulla favorita al titolo. Questa settimana la favorita è il Milan, che ha più punti in classifica e sta vivendo un periodo positivo. A inizio stagione non pensavo che il Milan fosse la favorita al titolo ma oggi è prima con merito. E oggi è la favorita! A inizio stagione ho detto che l’Inter era la più forte e quindi la favorita. E tutto sommato continuo a pensarlo, ma la realtà ci dice che il Milan adesso è prima con merito. E c’è questo minimo vantaggio…». Questo il pensiero di Marianella sulla corsa al tricolore in Serie A.