Inzaghi e la pretattica (inutile) dell’ultimo periodo: anche in Inter-Fiorentina?

Inzaghi sta preparando Inter-Fiorentina con non pochi problemi dopo la conferma degli ultimi aggiornamenti negativi dall’infermeria. Una situazione ormai nota da tempo. Finora non si è mai visto un piano B tattico. O meglio, non si è mai visto quello preannunciato alla vigilia. E i risultati non sono arrivati comunque

STRATEGIA CURIOSA – Un motivetto ripetuto nell’ultimo periodo è la formazione dell’Inter a sorpresa rispetto alle chiacchiere della vigilia. E dei giorni precedenti. Finché l’Inter era tranquilla, il 3-5-2 di Simone Inzaghi non aveva sorprese né per gli addetti ai lavori né per gli avversari. Adesso è cambiato tutto. Si verificherà lo stesso in Inter-Fiorentina domani? La pretattica di Inzaghi finora ha pagato poco. Pochissimo. La pretattica – se sfruttata bene – è una strategia interessante, ma è anche sinonimo di insicurezza. Poi alla fine è il risultato che qualifica la scelta fatta.

NUOVO APPUNTAMENTO – Alla vigilia di Inter-Fiorentina sembra già certa la formazione titolare che Inzaghi schiererà a San Siro contro la Fiorentina (vedi probabile formazione). Eppure potremmo tranquillamente vedere un’altra squadra dal 1′ in campo. Se non nei nomi (possibili modifiche sulle fasce e nella coppia offensiva), magari nei ruoli. L’ipotesi Arturo Vidal davanti alla difesa è già scartata? Il focus delle ultime ore è su Hakan Calhanoglu (vedi focus). Schierato in cabina di regia. A meno di 24 ore da Inter-Fiorentina, la curiosità è tutta qui: Inzaghi fa di nuovo pretattica o sarà davvero questa la mossa preparata in settimana senza avere Marcelo Brozovic a disposizione? Non resta che aspettare. Inzaghi sa di avere tutti i fari puntati contro, stavolta.