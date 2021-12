Marocchi: «Inter ormai una sentenza. Non c’è più nulla da dire»

Giancarlo Marocchi ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, capolista nel campionato di Serie A e vincente anche l’altro ieri contro la Salernitana.

SENTENZA – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Giancarlo Marocchi sull’Inter di Simone Inzaghi. «L’Inter è ormai una sentenza. Sono in una condizione… immagino che non possano arrivare fino alla fine di maggio così. Perché altrimenti non ci sarebbe storia, chiuderemmo già il discorso scudetto e ci occuperemmo di altro. Perché l’Inter, oltre ad avere buoni giocatori (era certo che fossero buoni giocatori), ma in questa condizione e messi così bene in campo… Quindi difendono bene, attaccano meglio. Insomma non c’è più nulla da dire, se non aspettare ogni partita. È chiaro che con la Salernitana diventa abbastanza semplice, però le stanno trattando allo stesso modo tutte».