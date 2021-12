Marani: «Atalanta così non competitiva per vincere. Gran differenza Inter»

Matteo Marani ha parlato anche della differenza tra l’Atalanta e l’Inter in queste ultime partite del campionato di Serie A.

DIFFERENZA – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Matteo Marani sulla differenza tra l’Atalanta, sconfitta ieri in casa contro la Roma, e l’Inter, vincitrice contro la Salernitana e in testa nel campionato di Serie A, in queste ultime partite. «Io sull’Atalanta ho grande considerazione. Credo che sia una squadra eccellente. È stata data, secondo me, troppo in fretta fuori della corsa scudetto all’inizio del campionato. Però così l’Atalanta non può essere competitiva per vincere. Cioè, nel senso che in queste ultime 3 partite l’Atalanta ha subito 8 gol, di cui la gran parte prendendo dei ribaltamenti, delle transizioni, delle ripartenze con la linea a centrocampo. Così diventa difficile. Cioè la grande differenza dell’Inter in questa ultima fase è che nelle ultime 5 partite, al di là dei 16 gol che ha fatto, ne ha presi 0».