Julian Alvarez: «Futuro? Non so cosa accadrà. A gennaio vedremo»

Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato anche all’Inter, ha parlato del suo futuro dopo la vittoria del Trofeo de Campeones.

FUTURO – Queste le parole da parte di Julian Alvarez, attaccante del River Plate accostato anche all’Inter, sul suo futuro dopo la vittoria del Trofeo de Campeones battendo il Colon per 4-0 grazie anche ad una sua doppietta. «Non so cosa accadrà – si legge su MundoDeportivo.com –, ora festeggeremo e a gennaio vedremo se partirà il precampionato o se succederà qualcos’altro…».

MONDIALE – Julian Alvarez sulla possibilità che l’approdo in un top club possa togliergli occasioni per giocare il Mondiale. «Sì, c’è il Mondiale, sappiamo cosa significa per i giocatori che sono nel radar della Nazionale. Quando prenderò la decisione sceglierò il meglio per me».