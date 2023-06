Marocchi: «Inter, conta solo vincere! I giocatori sanno già chi gioca»

Per Marocchi Inzaghi ha già dato la formazione ai giocatori dell’Inter, in vista della finale di Champions League col Manchester City. Ecco le parole dell’ex centrocampista, che vinse nel 1996 con la Juventus, in collegamento con Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

TUTTO DEFINITO – Giancarlo Marocchi sa come si vince la Champions League e prova a dare dei consigli all’Inter: «Sei lì per vincerla e basta. Ti sembra sia la conseguenza normale delle partite vinte in precedenza. Poi immagino che anche all’Inter abbiano fatto come tutte le squadre che arrivano in finale. Ossia: tutti stanno già la formazione, i titolari sono carichi e i panchinari non hanno musi lunghi. Conta solo vincerla per poi poterla raccontare in futuro quando si hanno oltre cinquant’anni come me».