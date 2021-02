Marinozzi: «Stupito da Eriksen, Inter diversa con lui. Conte ha piano B»

Condividi questo articolo

Eriksen dovrebbe partire titolare domani nel derby Milan-Inter (vedi articolo). Il giornalista Andrea Marinozzi, parlando durante “Sky Saturday Night”, ha commentato il rilancio del danese con Conte che ora ha più opportunità.

CONVINCENTE – Ad Andrea Marinozzi piace l’utilizzo di Christian Eriksen nel nuovo ruolo: «È una novità. Mi ha sorpreso contro la Lazio, ero stupito di questa scelta. Invece poi ha giocato, e bene. È un’Inter più diversa con lui: ha un palleggiatore in più, può liberare Marcelo Brozovic. Ha un piano B: spesso abbiamo detto ad Antonio Conte di non avere una variante del suo gioco. Con Eriksen c’è: ha un altro per il gioco ed è utile anche nelle palle inattive. Sulla sinistra adesso gioca Ivan Perisic, Ashley Young fa panchina. Perisic sta crescendo tanto in un ruolo non suo, con dedizione. È tornato dopo aver vinto tutto col Bayern Monaco, doveva partire invece ora sta facendo bene. Ha sfruttato l’infortunio di Arturo Vidal Eriksen e adesso gioca con lui».