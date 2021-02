Eriksen scelto da Conte per Milan-Inter! Fatta la formazione dopo i dubbi

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Eriksen sarà titolare domani in Milan-Inter. Lo segnala Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24. Il giornalista segnala come, nonostante Conte nel pomeriggio abbia parlato di tre dubbi (vedi articolo), i ballottaggi siano stati risolti e nel segno della continuità.

GIOCANO GLI STESSI! – Domani, nel derby Milan-Inter, la formazione iniziale dovrebbe essere quella vista dal 1′ contro la Lazio domenica scorsa. Questo è quanto afferma Andrea Paventi: «Antonio Conte ha ancora un po’ per pensare alla formazione. Ha parlato di tre dubbi, ma ci sembra di pensare a una formazione già decisa dal lavoro di questi giorni. Anche col recupero di Arturo Vidal partirà dal 1′ Christian Eriksen, con Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Ivan Perisic rimane favorito su Ashley Young, la difesa è la stessa davanti a Samir Handanovic. Anche davanti, nonostante una buonissima condizione di forma di Alexis Sanchez, la coppia è quella della Lazio. Lautaro Martinez due anni fa segnò un rigore importante contro il Milan, Romelu Lukaku ha sempre segnato nei derby. Allungare a +4 sarebbe un vantaggio molto importante». Questa la probabile formazione di Conte per Milan-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.