Marinozzi: «Inter, la forza è il gruppo. Alternative di altissimo livello»

Andrea Marinozzi, giornalista, intervenuto su Sky Sport, ha parlato dell’Inter ed in particolare delle seconde linee a disposizione di Inzaghi. Un’analisi, infine, sulla squadra nerazzurra

GRUPPO – Queste le parole di Andrea Marinozzi: «Inzaghi ha rispolverato Vecino e Vidal, che sono entrati sempre bene in partita. Ci ha provato con Sensi, ma purtroppo per lui si è infortunato nuovamente. Gagliardini potrebbe essere un’altra soluzione in mezzo al campo, dove fra le mezzali il tecnico nerazzurro ha tante soluzioni. Forse manca un’alternativa a Brozovic, anche se in quel ruolo Inzaghi ha provato Barella. Calhanoglu potrebbe riposare un po’. Darmian è un titolare, parte lui davanti a Dumfries. La forza dell’Inter è aver creato un gruppo solido con alternative di altissimo livello, tant’è che la squadra vince le partite spesso pescando dalla panchina. Anche se succede un po’ meno in Champions League».