Inter, diplomazie in atto per i 5 sudamericani: piano rientro non semplice

L’Inter è già al lavoro in vista della sfida con la Lazio (vedi articolo), in programma sabato 16 ottobre alle ore 18.00 allo stadio Olimpico e valida per l’ottava giornata di Serie A. Il club nerazzurro, che ha ben quindici giocatori attualmente impegnati con le rispettive nazionali, sta studiando un piano per i cinque sudamericani. Di seguito quanto riportato da sportmediaset.it

PIANO – L’Inter lavora su due fronti in vista della sfida con la Lazio, in programma sabato 16 ottobre alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata di Serie A. Il primo è ovviamente il campo, con Simone Inzaghi che allena i (pochi) giocatori rimasti ad Appiano Gentile. Il secondo è quello della diplomazia: il club nerazzurro, infatti, sta studiando un piano per riuscire a portare i cinque sudamericani direttamente a Roma il giorno della partita con un volo charter.

DIPLOMAZIA – Lautaro Martinez, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Alexis Sanchez e Matias Vecino affronteranno infatti gli ultimi impegni con Argentina, Cile e Uruguay nella notte italiana di venerdì 15 ottobre. Visti i tempi strettissimi, Simone Inzaghi rischierebbe di avere come unici disponibili in attacco Edin Dzeko e Martin Satriano. Di conseguenza Ivan Perisic dovrebbe avanzare nel ruolo di punta. Il lavoro di diplomazia dell’Inter è già iniziato perché l’organizzazione non è semplice, ma provarci è un obbligo.