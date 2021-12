Marinozzi: «Inter, io preferirei il Manchester United! A Madrid coraggio»

L’Inter conoscerà lunedì alle ore 12 l’avversario agli ottavi di finale di Champions League (vedi articolo). Il giornalista Marinozzi, nel corso di Terzo Tempo Europa su Sky Sport, indica il Manchester United come l’avversario che potrebbe fare al caso della squadra di Inzaghi.

L’AVVERSARIO – Andrea Marinozzi anticipa il sorteggio degli ottavi di Champions League per l’Inter: «Tra Ajax e Manchester United io preferirei affrontare oggi, ma vediamo fra due mesi con Ralf Rangnick, il Manchester United. L’Ajax sta facendo cose eccezionali sia in Champions League sia in campionato. A parte il Lille poi Manchester United e Ajax, poi le altre a caso ma tutte da evitare. Ci sono Liverpool, Manchester City e Bayern Monaco…»

LA CRESCITA – Da Marinozzi arriva un elogio: «Quale dimensione europea per l’Inter? Una dimensione alta. È migliorata molto in questa stagione di Champions League, ha sempre giocato bene anche nelle partite perse col Real Madrid. Nella qualità del centrocampo ha sofferto un po’, ma la crescita dell’Inter si è vista. Il rischio di ripetere una stagione come quelle passate c’è stato, un po’ di timore con lo Shakhtar Donetsk, però questa volta tutti gli episodi li ha portati dalla sua parte tolta la partita col Real Madrid. Il coraggio al Bernabéu mi ha colpito, erano tutti nella metà campo avversaria tranne Milan Skriniar. Carlo Ancelotti ha detto che non potevano andare ad aggredirli alti, si sono dovuti abbassare. Far sì che il Real Madrid si sia adattato alle sue caratteristiche è una dimostrazione di forza».