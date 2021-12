Marani: «Inzaghi all’Inter ha dato continuità europea. Sul mercato i migliori»

Marani vede Inzaghi come un allenatore capace di ottenere al meglio dalle sue squadre in ambito europeo. Nel corso di Terzo Tempo Europa su Sky Sport il giornalista fa un raffronto fra Lazio e Inter.

OBIETTIVO RAGGIUNTO, DI NUOVO – Matteo Marani segnala una caratteristica di Simone Inzaghi legata al passaggio del turno in Champions League: «Intanto ha dato della continuità, perché lui l’aveva già fatto alla Lazio questo. Siamo a due anni in cui, con due squadre diverse, va nelle prime sedici. È un allenatore abbastanza giovane, ma dal punto di vista europeo ha sempre dato una garanzia di certi standard. Questo credo sia un elemento importante, che va sottolineato. Come ha fatto? Di calcio Inzaghi ci capisce, i risultati della Lazio sono sotto gli occhi di tutti. Credo che sia stato accompagnato bene dalla società Inter, che in questo cambiamento non facile e scontato ha puntato subito su di lui. Sul mercato alla fine nell’emergenza di ridurre, con sacrifici enormi, sono state prese probabilmente le alternative e le soluzioni migliori. Un egregio lavoro, lui si è calato perfettamente».