Marianella: «Parole Marotta? Guardano verso Inzaghi! La risposta l’ha data»

A quasi ventiquattro ore dall’intervista di Marotta (vedi articolo) resta ancora l’eco delle sue dichiarazioni. Marianella, ospite di Sky Sport 24, segnala come uno dei destinatari principali dell’AD Sport sia Inzaghi.

CENTRARE IL PUNTO – Massimo Marianella segnala come Simone Inzaghi abbia responsabilità per l’Inter così altalenante: «Se analizziamo le parole di Giuseppe Marotta la risposta la dà lui. Dice “siamo una squadra che sa fare molto bene”, ha appena stravinto la Supercoppa Italiana con una partita meravigliosa ed è dentro la Coppa Italia con una semifinale con la Juventus. Ha vinto l’andata col Porto ed è secondo me strafavorita per la qualificazione, col Porto che al ritorno non avrà Otavio. Marotta dice che deve trovare continuità, ossia torna a guardare l’allenatore: chi è che deve tenerli tutti sulla corda con l’attenzione giusta? Chi li mette in campo, cioè l’allenatore».