Pane: «Feci vedere Lobotka a Spalletti quando era all’Inter, lui però…»

Dopo le parole di Spalletti di quando all’Inter gli fu consigliato Lobotka (vedi articolo), Alessandro Pane, l’ex collaboratore che glielo fece scoprire, ne ha parlato a CalcioNapoli24.

LOBOTKA – Alessandro Pane ha parlato di quando consigliò Stanislav Lobotka a Luciano Spalletti ai tempi dell’Inter: «Ho avuto la fortuna di vedere Lobotka in Under-21 tra Slovacchia e Olanda. Ero andato a vedere questo match per Milan Skriniar. Rimasi colpito da Stanislav perché gestiva benissimo le due fasi. Ho seguito il suo percorso. Quando all’Inter serviva un giocatore con quelle caratteristiche dissi a Spalletti di dargli un’occhiata. Luciano lo vide, poi mise Marcelo Brozovic in quella zona di campo e non se ne fece nulla».