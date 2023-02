Zanetti: «Il Real Madrid mi voleva, ma ho sempre voluto legarmi all’Inter»

Zanetti torna indietro di circa venticinque anni. L’ex capitano dell’Inter, ora vice president, a margine dei premi The Best FIFA ha parlato a Radio Marca in Spagna di quella volta in cui il Real Madrid provò a prenderlo.

TENTATIVO A VUOTO – Javier Zanetti risponde a una domanda sul premio The Best FIFA assegnato ieri (vedi articolo) e poi sul suo passato: «Come argentino sono orgoglioso per questi premi. Hanno avuto grandi meriti per poterli conquistare. È vero, però è stato molto tempo fa. Quando Roberto Carlos andò al Real Madrid l’anno seguente volevano anche me, però ho sempre deciso di rimanere legato all’Inter. Ma è un piacere e un orgoglio sapere che un club come il Real Madrid abbia pensato a me». Zanetti, ieri sera, ha anche brevemente parlato di Lionel Messi in chiave Inter (vedi articolo).