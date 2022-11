Marianella: «Inter, al Mondiale tutti titolari tranne uno. Rischio boomerang»

Chiusa la prima parte di stagione, è tempo di pensare al Mondiale. Analizzando la situazione dei giocatori delle squadre italiane nella competizione, il telecronista Massimo Marianella ha fatto il punto sui convocati dell’Inter dalle rispettive nazionali.

(QUASI) TUTTI TITOLARI – Massimo Marianella ha fatto il punto sulla situazione dei giocatori dell’Inter al Mondiale e delle possibili conseguenze: «Tranne Correa sono tutti titolari. Il fatto che lo siano aiuta le squadre. Un giocatore è orgoglioso di essere titolare in un Mondiale. L’effetto boomerang potrebbe essere che i giocatori tornino scarichi mentalmente, magari per una beffa o per aver perso male».