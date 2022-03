Marianella: «Inter diventata prevedibile. In estate il messaggio era un altro»

Ospite negli studi di ‘23‘, edizione di Sky Sport, il telecronista Massimo Marianella ha commentato il momento dell’Inter. Poi fa una considerazione sui risultati ottenuti dal club in questa stagione

PREVEDIBILE − Per Marianella, nerazzurri non più come prima: «L’Inter è diventata prevedibile, le altre hanno capito come affrontarla. Ha bisogno di un grande risultato per riaccendersi. Può essere la finale di Coppa Italia, un grande risultato a Liverpool. Entrambe non facili, ma questa è una squadra forte. Affrontare questa Salernitana, questo Cagliari e questo Genoa non è uguale come all’inizio».

SORPRESI − Secondo Marianella, i risultati ottenuti dai nerazzurri sono stati sorprendenti: «Credo che non auspicassero neanche loro all’inizio di poter ottenere tutti questi risultati così importanti. Ha vinto la Supercoppa Italiana ma le premesse erano totalmente differenti. Il messaggio che passava era che l’Inter doveva rivedere i conti con una sorta di chi si salvi chi può. Beppe Marotta e la dirigenza hanno avuto la capacità di fare dei sacrifici ma di non far disperdere il valore di questa squadra».