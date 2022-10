Marianella: «Fiorentina-Inter affascinante per motivi diversi! Importante…»

Massimo Marianella esprime una sua opinione riguardo Fiorentina-Inter per il momento in contrapposizione che stanno vivendo le due squadre. Il giornalista ne ha parlato ospite dagli studi di Sky Sport.

AL FRANCHI – Marianella parla così di Fiorentina-Inter: «Trovo molto affascinante questa partita per il momento negativo che sta attraversando la Fiorentina e il momento positivo dell’Inter. Se la Fiorentina dovesse vincere, riapre la sua stagione e se dovesse andar male dovrà concentrarsi solo sulla Conference League. Per l’Inter sarà importante sfruttare la scia di un risultato straordinario come quello del Camp Nou».