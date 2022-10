Marelli: «Valeri per Fiorentina-Inter, mi sorprende! Ma assoluto valore»

Luca Marelli, ex arbitro italiano oggi opinionista di DAZN, ha analizzato le designazioni arbitrali in vista dell’undicesima giornata di Serie A. In particolare quella di per Fiorentina-Inter (vedi QUI). Ne ha parlato in un video pubblicato nel suo canale YouTube ufficiale.

LA DESIGNAZIONE – Marelli ha analizzato così scelta di affidare a Paolo Valeri il fischietto di Fiorentina-Inter: «Questa designazione mi sorprende, l’ultima partita di Valeri in Serie A è stata Udinese-Inter dove non c’è stata nessun tipo di polemica, e viene riproposto in questa partita. Arbitro di assoluto valore, Rocchi lo impiega sempre per queste partite di prima fascia. Al VAR va Mariani che è il migliore per rendimento».