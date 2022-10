Cassano: «L’Inter con la Fiorentina farà molta fatica, per me finisce 1-1!»

Nella puntata di oggi della Bobo TV si è parlato anche di Inter. Nello specifico della partita di domani a Firenze. A tal proposito ha parlato Antonio Cassano.

FATICA – Antonio Cassano ha detto la sua riguardo Fiorentina-Inter di domani. Secondo l’ex calciatore e ormai opinionista i nerazzurri faranno fatica a Firenze: «Secondo me è sbagliato parlare di ultimo periodo positivo per quanto riguarda l’Inter. Ha fatto delle una grande partita a Barcellona e poi con la Salernitana, basta. Le altre partite abbiamo sempre detto che stava giocando male, che era in grande difficoltà. Dopo la partita vinta fortunatamente col Barcellona in casa ha fatto due grandi partite. Sono convinto che l’Inter possa vincere, ma farà una grandissima fatica. La Fiorentina è vero, gli manca qualcosa. Non fa gol però io non posso pensare che una squadra non segni in eterno. Queste partite qua accendono sempre la città. La piazza se vince l’Inter soffrirà tremendamente ma non la vedo così scontata. Secondo me finirà 1-1». Così FantAntonio ai microfoni della Bobo Tv sui nerazzurri.