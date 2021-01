Marianella: “Eriksen-PSG? Scettico, per lui e Pochettino. Al Tottenham…”

Massimo Marianella

Marianella non è convinto che Eriksen possa andare al PSG, e fra i motivi dei suoi dubbi mette (a sorpresa) anche Pochettino, tecnico del danese al Tottenham. Queste le parole del giornalista, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

I DUBBI – Per Massimo Marianella le voci su Christian Eriksen al PSG non sono vere. Questo nonostante una minima apertura del tecnico ieri: «Mauricio Pochettino, in conferenza stampa, ha detto che qualsiasi grande giocatore è ben accetto al PSG, ed Eriksen rientra nella categoria. Io sono un po’ scettico, perché Pochettino ha faticato a trovare la posizione a Eriksen nel suo Tottenham. Poi l’ha trovata, e ne ha trovate un paio: giocava dietro la punta, a volte, più spesso dietro la linea dei tre dietro a Harry Kane era a sinistra. La mezzala l’ha fatta raramente. Secondo me lui è un giocatore che, in questo momento, in una squadra come questo PSG, con Kylian Mbappé, Neymar e tanti altri giocatori straordinari, faticherebbe a trovare una collocazione stabile. Sono anche io scettico».