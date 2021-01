VIDEO – Seedorf si presenta all’Inter: anche la sua firma nel 5-0 al Perugia

Clarence Seedorf Inter-Perugia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 gennaio 2000. Contro il Perugia a San Siro si presenta il neo-acquisto Clarence Seedorf, che trova un gol sontuoso nel 5-0 finale.

ULTIMO ARRIVATO – Il 2000 si apre con un gran regalo per i tifosi dell’Inter. Dal Real Madrid arriva infatti Clarence Seedorf, uno tra i migliori centrocampisti in circolazione. E nella gara di inizio anno col Perugia parte subito titolare, trovando pure il gol. Non quello del vantaggio però, che arriva al 18′ con un gran sinistro da fuori di Grigoris Georgatos. Seedorf segna invece il raddoppio, a pochi secondi dall’intervallo. L’olandese si destreggia in uno slalom sulla sinistra, poi entra in area e trova il 2-0 con un destro da posizione defilatissima. Al 57′ arriva il tris, con uno stacco imperioso di Christian Vieri su cross di Georgatos dalla sinistra. Vladimir Jugovic firma poi il poker al 65′, con un destro potente dal limite. Infine, al 72′, arriva anche il gol numero cinque dell’Inter. Luigi Di Biagio piazza un lancio dalla trequarti e il difensore Hilario, nel tentativo di anticipare di testa Ivan Zamorano, finisce per beffare il suo stesso portiere. Si può rivedere il resoconto della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: