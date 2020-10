Marianella: “Eriksen? Fatico pensi non emerga nell’Inter! Un dubbio”

Massimo Marianella

Eriksen continua a far parlare di sé, soprattutto dopo le parole di ieri dal ritiro della Danimarca (vedi articolo). Sul centrocampista danese dell’Inter, e non solo, si è espresso il giornalista Massimo Marianella nel corso dell’ultima edizione di Sky Sport 24.

TECNICO INTERNAZIONALE – Massimo Marianella comincia a parlare di Inter da Antonio Conte: «Io considero un successo internazionale quello che lui fa con la nostra Nazionale, dove lui fa benissimo. Considero internazionale quello che è andato a vincere con il Chelsea, con tre giorni di preparazione e una squadra che era arrivata decima. Ha messo la difesa a tre, Victor Moses a destra e Marcos Alonso a sinistra, con delle idee di calcio. Non ha sollevato trofei internazionali, ma ha fatto bene a livello internazionale».

QUALE STAGIONE? – Marianella dà un giudizio sull’Inter: «È una delle squadre più forti d’Europa, può arrivare lontano. Ha grandi possibilità di vincere in Italia, oggi probabilmente è la testa di serie numero 1 o 1bis, per come vogliamo valutare la Juventus. In Champions League? È un girone tosto. Il Borussia Monchengladbach ha talento e un allenatore forte, Marco Rose, lo Shakhtar Donetsk è una squadra complicata e il Real Madrid è sempre il Real Madrid. È un girone complicato, l’Inter ha una rosa larghissima forse anche troppo, perché forse non sono riusciti a pescare il giocatore che ti faccia svoltare e ne hanno presi tanti. Il miglior acquisto continuo a pensare sia Achraf Hakimi, che nel suo ruolo ha pochi eguali a livello mondiale».

SI IMPONE – Marianella rifiuta le critiche su Christian Eriksen: «Io non capisco perché non dovrebbe emergere, però comincio a faticare a vedere una sua collocazione in campo. Dovrebbe mettere dietro alle due punte, ma io sono un estimatore di Eriksen. L’ho visto quasi sempre giocare bene, con la Danimarca straordinariamente bene. Fatico a pensare che non possa trovare uno spazio nell’Inter».