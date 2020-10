Eriksen: “Spero di non stare in panchina all’Inter in autunno. Conte…”

Condividi questo articolo

Photo 192013189

Dalla Danimarca giungono nuove parole da parte di Christian Eriksen su ciò che spera lo attenda nel prossimo futuro all’Inter

PAROLE – Queste le parole di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, sulla situazione che sta vivendo. «Di certo non spero che mi siederò in panchina per tutto l’autunno. Almeno non è mia intenzione. Né spero che sia nelle intenzioni del club o dell’allenatore. Ci sarà un numero incredibile di partite in poco tempo, e ora abbiamo anche tre partite nazionali di seguito, e questo di per sé è incredibile. La Champions League inizia quando torniamo ai club, quindi c’è molto calcio da giocare, dunque sono sicuro che probabilmente avrò i miei minuti. Quindi si tratta solo di ottenere più delle persone dall’esterno e io stesso mi aspetto in questo momento».

RISERVA – Eriksen sul suo nuovo status di riserva. «Mi trovo in un posto in cui forse non ero mai stato prima in una squadra di club. Sono partito alla grande dopo essere arrivato all’Inter a gennaio e ho cercato di mettermi in mostra. Poi è arrivata la pandemia da Coronavirus, e quello che è successo ora, e poi ci sono stati un po’ di alti e bassi. Il pensiero e le aspettative della gente su di me come giocatore è che giochi e sia cruciale in ogni partita, e non è stato così. Ecco perché le persone dall’esterno mi guardano in modo diverso ora».

PAZIENZA – Eriksen prosegue. «Ovviamente diventi meno paziente quando hai esperienza e hai provato cose diverse. Che tu abbia 20, 28 o 30 anni, non ti preoccupi di sederti in panchina – alla fine è sempre brutto sedersi in panchina».

MERCATO – Eriksen sulle voci che lo hanno riguardato. «Non ho sentito niente dal mio agente, e se ci fosse stato qualcosa intorno a me, l’avrei sentito da lui o dal club, ma non c’era niente. Mi sono abituato gradualmente al fatto che la stampa scriva molto. Ciò che è vero e ciò che non è vero, non posso rispondere. So solo quello che mi è stato detto e non c’era niente di concreto. Quindi lunedì è stato solo un giorno come tutti gli altri per me, perché non è successo niente, anche se è stato un giorno importante per gli altri».

Fonte: bt.dk