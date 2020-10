F. Inzaghi: “Inter alla pari con la Juventus. Alla Lazio manca una cosa”

Filippo Inzaghi Benevento

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è stato protagonista al “Festival dello Sport” assieme a suo fratello Simone (qui le sue parole). L’allenatore del Benevento, intervistato dai cronisti presenti a margine dell’evento, ha dato un giudizio sulla lotta per la Serie A fra Inter, Juventus e Lazio.

CORSA A TRE? – Per Filippo Inzaghi la Serie A potrebbe avere un tris di squadre per il titolo: «Io reputo sempre la Juventus la favorita, ma penso che l’Inter si sia rinforzata molto e debba lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto. Penso che abbia pareggiato la forza della Juventus come organico, se non superiore. La Lazio è una squadra forte, penso che abbia già fatto una grande cosa l’anno scorso: prima del lockdown, secondo me, avrebbe vinto lo scudetto perché veniva da un momento di fiducia, le altre avevano il doppio impegno. Dopo il lockdown questa cosa è stata tolta, perché la panchina della Juventus e dell’Inter la Lazio non ce l’ha».