Marianella: «Darmian fenomenale! Meno ‘pubblicizzato’, ma fa la differenza»

Marianella esprime una sua personale opinione riguardo l’importanza di un giocatore duttile ed esperto come Matteo Darmian in una rosa come quella dell’Inter. Il telecronista ne ha parlato direttamente dagli studi di Sky Sport.

GIOCATORE ESPERTO – Massimo Marianella spende parole al miele per l’esperto difensore dell’Inter, o per meglio dire jolly: «Darmian è uno dei giocatori meno valorizzati in termini di pubblicità generale, invece poi sul campo fa la differenza, anche perché può giocare anche da centrale, oltre che da esterno in entrambe le fasce. Per me è fenomenale, uno dei migliori in Europa in quel ruolo. Dico così perché l’ho visto in un’altra dimensione come quella del Manchester United in Premier League, dove ha giocato 100 partite e le ha fatte tutte bene».