Marianella: «Bellerin bravissimo, ma un problema. Cessioni Inter? Una percezione»

Marianella preferisce Nandez a Bellerin per quanto riguarda l’Inter. Il giornalista, nel corso dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24, teme però che servirà un’altra cessione da qui al 31 agosto.

IN BILICO – Massimo Marianella ha il timore che un sacrificio non basti: «Più che la volontà di Romelu Lukaku bisogna vedere quelle che sono le esigenze dell’Inter. La percezione, e anche qualche spiffero che avevamo, era che l’Inter dovesse cedere due o tre giocatori importanti per affrontare in maniera diversa la stagione. È andato via Achraf Hakimi, mi sembra un discorso di necessità dell’Inter più di volontà dei giocatori».

LA PREFERENZA – Fra Héctor Bellerin e Nahitan Nandez Marianella non ha dubbi: «Per l’Inter meglio Nandez, tatticamente. Io stravedo per Bellerin, però è molto bravo a quattro e non credo che l’Inter voglia giocare a quattro. È bravissimo, ha avuto problemi di infortuni, però io prenderei più Nandez. Joaquin Correa? Il fatto che abbia già lavorato con l’allenatore è un vantaggio. Che sia un giocatore di ottimo livello non c’è dubbio, probabilmente sta cercando anche lui palcoscenici diversi».