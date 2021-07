Ceccarini: «Vecino-Napoli, nessuna apertura Inter. Almeno su una base»

Vecino al Napoli è una voce che torna d’attualità ciclicamente, visto che è arrivato in azzurro Spalletti come allenatore. Tuttavia Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, segnala come non ci siano aperture per l’Inter.

NESSUNA USCITA – “Il Napoli dopo l’infortunio di Diego Demme, che resterà fuori due-tre mesi, sta valutando se esistono alternative. Il club azzurro aveva pensato anche a Matias Vecino ma non c’è stata alcuna apertura da parte dell’Inter almeno sulla base di un prestito. E quindi allo stato attuale la società azzurra resta in fase di attesa per vedere se spuntano occasioni di mercato. Tra i profili seguiti ci sono Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e Sander Berge dello Sheffield United“.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini