Kostic si allontana? Agente in arrivo in Italia, ma non per l’Inter – SI

Kostic, anche nella giornata di ieri, è stato rilanciato come opzione per l’Inter (vedi articolo). Sportitalia, tuttavia, mostra un’altra squadra di Serie A come favorita per prenderlo.

PISTA DIFFICILE – Ieri si è parlato di un possibile scambio fra Inter ed Eintracht Francoforte, riguardante Filip Kostic e Valentino Lazaro. Per quanto riguarda l’esterno sinistro serbo, però, Sportitalia esclude i nerazzurri dalla corsa. In questi giorni è previsto che il suo agente, Fali Ramadani, arrivi in Italia per discutere un trasferimento del suo assistito. Tuttavia è la Lazio la squadra favorita per portarlo in Serie A: in programma un incontro con Igli Tare. Kostic quindi rischia di essere un prossimo avversario dell’Inter, anziché un nuovo acquisto.