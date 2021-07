Inter, Kostic torna nel mirino? Possibile scambio con l’Eintracht Francoforte

Filip Kostic potrebbe tornare nel mirino dell’Inter. I nerazzurri potrebbero proporre all’Eintracht Francoforte uno scambio con Lazaro.

La pista Filip Kostic, seguita dall’Inter nelle scorse settimane poi in seguito raffreddata, potrebbe accendersi di nuovo per i nerazzurri. Secondo “Sport Mediaset” il giocatore in questo momento è principalmente nel mirino della Lazio, ma l’interesse dei nerazzurri potrebbe ravvivarsi proponendo all’Eintracht Francoforte uno scambio con Valentino Lazaro, considerato fuori dai piani della società nerazzurra.