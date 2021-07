Inter, doppio colpo con Nandez possibile ma con una cessione – CdS

Inter, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola è possibile un doppio colpo in entrare ma ad oggi dipenderà dal mercato in uscita soprattutto a centrocampo.

DOPPIO COLPO – L’Inter, come riportato oggi dal quotidiano romano, spera quanto prima di avere un quadro complessivo di tutte le operazioni. La speranza è quella di sostituire Hakimi con Dumfries, ad oggi la prima scelta di Inzaghi e della dirigenza. Nandez è vicino ma considerando che di base è una mezz’ala, capace però di adattarsi come esterno, si potrebbe pensare a una doppia operazione. Molto però dipenderà dalle uscite. L’accoppiata Nandez-Bellerin o Nandez-Dumfries dunque è possibile ma solo con una cessione a centrocampo.

Fonte: Corriere dello Sport