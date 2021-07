Correa se va via Lautaro Martinez? Possibile idea Inter – Sky

Si è parlato di Lautaro Martinez a rischio cessione (vedi articolo). Fabrizio Romano, dopo aver dato questa notizia, segnala anche il possibile sostituto per l’Inter: Correa della Lazio.

IN BILICO – Per Lautaro Martinez sarà necessario trovare un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza al 30 giugno 2023. In caso di cessione il giornalista Fabrizio Romano segnala chi potrebbe essere il sostituto: «L’Inter lo scorso anno ha rifiutato circa novanta milioni di euro dal Barcellona, dovrà essere un’offerta importante. Le cifre le dovrà stabilire l’Inter, c’è un anno in meno di contratto. A oggi non c’è una trattativa. Aggiungiamo il nome del possibile candidato, nel caso in cui dovesse arrivare questa proposta. È quello di Joaquin Correa, seconda punta che Simone Inzaghi conosce bene. È una delle idee che avrebbe l’Inter, nel caso in cui dovesse scegliere di cedere Lautaro Martinez».