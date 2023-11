Maresca: «Inter-Roma? Non solo quell’atmosfera, anche altro!»

Maresca ha arbitrato Inter-Roma con tutto ciò che quella partita si è portata dietro in settimana, chiaramente ci riferiamo alla contestazione del popolo nerazzurro nei confronti di Lukaku. L’arbitro, a margine del centenario dell’AIA sezione Napoli, ha spiegato a Sky Sport come ci si isola da un’atmosfera del genere

ANCORAGGIO MENTALE – Fabio Maresca, arbitro di Inter-Roma, racconta come può fare un arbitro per isolarsi mentalmente quanto intorno c’è un’atmosfera calda come quella riservata dagli interisti a Romelu Lukaku: «Come ci si isola mentalmente in campo? Forse questa settimana la domanda è ancora più pertinente perché non solo c’era intorno a me tutto quello che stava avvenendo in relazione a Inter-Roma, ma anche questo evento che stavo preparando. Quindi, innegabilmente, noi siamo delle persone che vivono, chi per un motivo chi per un altro, delle emozioni e degli impegni anche al di fuori del terreno di gioco. Quello che serve è un allenamento mentale, trovare un ancoraggio e la capacità di riflettere. Avere anche un programma, delle parole chiare in testa che ti riportino al ‘qui e ora’. Per me è quello che mi aiuta maggiormente».