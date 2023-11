Borghi: «Inzaghi ha ancora tanto da prendere. Dumfries? Seconda punta!»

Per Borghi è Inzaghi uno dei segreti dell’Inter, nonostante abbia ricevuto diverse critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori. Il giornalista lo elogia in un intervento a Cronache di Spogliatoio, sottolineando anche alcune scelte tattiche come Dumfries.

LE SCELTE – Stefano Borghi valuta l’Inter: «Denzel Dumfries è dall’inizio dell’anno che fa la seconda punta. Io credo che, oltretutto, Benjamin Pavard sia il profilo migliore per fare questo ruolo. È meglio di Milan Skriniar per fare quel gioco lì. Comunque sull’Inter, secondo me, c’è sempre da sottolineare il fatto che ha un bravissimo allenatore. Perché poi bravissima la dirigenza a riuscire a migliorare sempre la squadra, nelle condizioni in cui versa l’Inter, però l’allenatore merita dei plausi. Simone Inzaghi è sempre stato attaccato, ci si attacca sempre a delle cose. Non è vero che non è forte mediaticamente, è sempre piuttosto onesto. Secondo me Inzaghi ha ancora tante soddisfazioni da prendersi in carriera, perché per me è un buon allenatore, ha già fatto tanto ed è sottovalutato quello che ha vinto con la Lazio. Ha fatto una finale di Champions League nella stagione in cui lo mettevano fra i mali dell’Inter e quest’anno è ben messo per vincere altri trofei».