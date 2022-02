Marelli ribadisce: «Contatto Giroud-Sanchez giusto non fischiare! Bene Guida»

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, attraverso un video pubblicato nel suo canale YouTube ha detto la sua riguardo l’arbitraggio di Guida e, in particolare il contatto tra Giroud e Sanchez, ribadendo in parte quanto detto ieri su DAZN (vedi dichiarazioni).

CONTATTO DUBBIO – Luca Marelli, ex arbitro italiano, commenta così il contatto tra Olivier Giroud e Alexis Sanchez: «Secondo me Guida non ha arbitro bene, ha arbitrato in maniera eccellente! Oggi leggiamo di tutto: tifosi del Milan perché ha concesso tutto e l’espulsione di Theo Hernandez è ritenuta eccessiva. Sentiamo di tifosi dell’Inter che si lamentano del contatto tra Giroud e Sanchez e per un ammonizione che manca. Alla fine se si lamentano tutti è perché ha arbitrato bene. Guida ha arbitrato bene una partita molto, molto difficile e a me è piaciuto molto, soprattutto gli ultimi minuti. Considerando il metro di giudizio di Guida, se avesse fischiato il contatto Giroud-Sanchez mi sarei stupito. Sul VAR nessun dubbio: non deve intervenire perché è valutativo, è un contrasto. Sul rosso di Theo Hernandez poco da dire: Dumfries era partito, il francese è andato sulle gambe e lui stesso si aspettava il cartellino rosso, c’è poco da dire».

Fonte: Canale YouTube Luca Marelli