Bonetti segna e festeggia le 300 presenze: «Che soddisfazione!»

Tatiana Bonetti, attaccante dell’Inter femminile, oggi in Inter-Empoli oltre ad aver trovato il gol (vedi articolo), ha raggiunto anche un importante traguardo in Serie A. Di seguito le sue parole su Inter TV.

TRAGUARDO – Tatiana Bonetti dopo il gol realizzato oggi in Inter-Empoli, ha festeggiato anche l’importante traguardo delle 300 presenze in Serie A, vestendo le maglie di Riozzese, Tavagnacco, AGSM Verona, Fiorentina e adesso Inter. Queste le sue dichiarazioni su Inter TV: «Le 300 presenze sono una grande soddisfazione sia per me che per la mia famiglia perché io devo molto a loro ed è un percorso che io ho iniziato con i loro sacrifici. Sono veramente onorata e spero di farne altre 300. Sono molto contenta del mio rendimento ma soprattutto del rendimento della squadra. Sono venuta qui per dare il mio contributo: sono felice di riuscire a fare questo e spero di fare sempre meglio e continuare così per la Società e per la squadra».