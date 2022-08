Marelli: «Inter, manca un rigore! Baschirotto? Vi dico perché non è rosso»

L’Inter ha vinto a Lecce dove si sono verificati alcuni episodi arbitrali dubbi. Luca Marelli, intervenuto a DAZN, ritiene che manchi un rigore all’Inter mentre dà una precisa interpretazione al contatto tra Baschirotto e Lautaro Martinez

SCELTA ERRATA – L’Inter vince a Lecce ma potrebbe recriminare per un rigore non assegnato. Luca Marelli non ha dubbi: «Se manca un rigore all’Inter? Direi di sì perché Blin ha rischiato molto non tanto per la trattenuta in sé ma perché è stata evidente e prolungata. Questi episodi vanno tenuti bene in mente per il futuro perché il VAR non interverrà mai: si tratta di un’interpretazione soggettiva del livello della trattenuta, piaccia o no si sono sempre comportati così e infatti stasera non è intervenuto. Se vogliamo parlare dell’episodio in sé, sarebbe stato meglio fischiare in campo».

INTERPRETAZIONE – Marelli dice la sua anche sull’episodio che ha decisamente innervosito la partita: «Contatto Baschirotto-Lautaro Martinez? Intervento decisamente rude però piedi bassi e gambe piegate, non ci sono gli elementi della condotta violenta o del grave fallo di gioco. Direi episodio da cartellino giallo. Un giocatore espulso per un episodio del genere sarebbe stato decisamente esagerato. In questi casi è giallo per imprudenza».