VIDEO – Sampdoria-Atalanta 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sampdoria-Atalanta, anticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ESORDIO CONVINCENTE – Sampdoria-Atalanta 0-2 nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Dopo un’estate molto travagliata l’inizio in campo dell’Atalanta porta i tre punti. Eppure è la Sampdoria a illudersi in avvio, quando su cross basso di Mehdi Léris gira Francesco Caputo incrociando in rete rasoterra. Il VAR, in maniera discussa, annulla però per un contatto precedente fra lo stesso Léris e Joakim Maehle, non proprio così netto. Clamoroso il gol che si divora proprio Maehle, da mezzo metro a porta vuota su cross di Hans Hateboer: deve spingere in rete, invece prende il palo. Per sua fortuna al 26′, su numero di Duvan Zapata, la sponda di Mario Pasalic trova Rafael Toloi che dalla stessa posizione di Maehle segna. Sampdoria anche sfortunata, con un palo di Abdelhamid Sabiri su punizione e una gran girata di Fabio Quagliarella che lo sfiora. In pieno recupero (96′) Ruslan Malinovskyi parte in contropiede nel nulla, serve a destra Ademola Lookman che si prende tutto il tempo per piazzare in rete lo 0-2. All’inglese, poco prima, era stato annullato un gol.

Video con gli highlights di Sampdoria-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.