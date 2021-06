Se per quanto riguarda la fascia destra i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio sono ancora diversi (ultimo su tutti, Dumfries), sulla fascia sinistra il preferito resta Marcos Alonso. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, contatti frequenti tra Inter e Chelsea.

IL PREFERITO – Il preferito per la fascia sinistra resta Marcos Alonso, e l’operazione potrebbe essere favorita qualora Achraf Hakimi dovesse essere ceduto proprio al Chelsea. Beppe Marotta e Piero Ausilio dal canto loro avrebbero già esternato il proprio interesse per lo spagnolo, e i contatti restano frequenti sull’asse Milano-Londra.

ALTERNATIVE – Il Paris Saint-Germain però c’è ancora, e può tornare con una proposta solo cash. Se Hakimi dovesse essere ceduto in Francia, i nerazzurri cercherebbero comunque di trattare con il Chelsea per assicurarsi l’ex Fiorentina. Attenzione però, perché a quel punto la trattativa potrebbe complicarsi. Ecco perché ieri all’Inter sarebbe stato proposto Mathias Olivera, esterno del Getafe, ma c’è ancora distanza (così come ci ha riferito il suo procuratore in esclusiva).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti