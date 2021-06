Inter, il nome nuovo per la fascia destra è l’olandese Dumfries! – CdS

L’Inter dopo che avrà sistemato la questione cessioni – probabilmente con Hakimi -, interverrà in maniera decisa su entrambe le fasce. Il nome nuovo questa mattina secondo il “Corriere dello Sport” è l’olandese Denzel Dumfries, autore di un gol contro l’Ucraina.

NOME NUOVO – L’Inter da tempo lavora per la possibile cessione di Achraf Hakimi, e il suo sostituto sarebbe già stato trovato, cioè il brasiliano Emerson Royal, del Barcellona. Il nome nuovo sull’agenda dell’Inter, però, porta il nome di Denzel Dumfries, esterno olandese autore di un gol contro l’Ucraina. Questa la nuova idea per la fascia destra qualora i nerazzurri dovessero riuscire a cedere il marocchino per una cifra importante. Il calciatore olandese è di proprietà del Psv e costa sui 20 milioni. Vuole lasciare il campionato olandese e su di lui ci aveva già fatto un pensiero il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

